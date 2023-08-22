Посольство РФ во Франции указало на вовлеченность Парижа в конфликт на Украине

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Поставки Парижем вооружение Киеву свидетельствуют о его фактической вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении посольства РФ во Франции, опубликованном на его сайте.

"Откровения посла Украины <...> является подтверждением очевидного факта: вопреки официальным заявлениям, <...> Париж непосредственно вовлечен в него (в конфликт. – Прим. ред.) и своими действиями способствует не урегулированию, а эскалации ситуации", – заявили в диппредставительстве.

Там отметили, что французские власти должны осознавать ответственность, которую они несут, оказывая помощь киевскому режиму. В посольстве напомнили, что ВСУ используют французские вооружения для убийства в том числе мирных жителей, для разрушения гражданской инфраструктуры.

Также в диппредставительстве поинтересовались, насколько сосредоточение экономического потенциала Франции на производстве оружия для ВСУ соотносится с социально-экономическими интересами простого народа страны.

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию "Левый берег" сообщил, что Киев получил все крылатые ракеты SCALP (французская версия ракет Storm Shadow) из первой партии, предоставленной Парижем. Он добавил, что Франция продолжает поставки ракет в "неплохом ритме".



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