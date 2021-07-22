Россия поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном – МИД

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Россия поможет Таджикистану в укреплении таджикско-афганской границы на безвозмездной основе. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко.

"Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ", – сказал дипломат.

По словам Руденко, сейчас готовится подписание соответствующего межправительственного соглашения. Он также добавил, что укрепление таджикско-афганской границы является ключевым инструментом, обеспечивающим безопасность южных рубежей ОДКБ.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет предпринимать что-либо по Афганистану, пока ситуация развивается исключительно в границах этой страны. Он отметил, что беспокойство вызывает возможность возникновение неприятностей у союзников РФ.