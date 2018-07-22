Министр экономики Франции заявил о начале торговой войны между ЕС и США

22 июля, 08:35
Фото: AP/Sina Schuldt/dpa
Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о фактическом начале торговой войны между странами Европы и США.
"Все в G20 понимают, что торговая война – реальность, и здесь есть риск для мирового роста", – сказал он в ходе заседания финансовой "двадцатки" в Буэнос-Айресе, передает Reuters.
Ле Мэр отметил, что в случае введения Вашингтоном новых пошлин на европейские товары у Европы не останется другого выхода, кроме введения ответных мер. Кроме того, подчеркнул он, ЕС не будет обсуждать переговоры о свободной торговле с Америкой до тех пор, пока США не откажется от своих импортных пошлин на алюминий и сталь.
В июле США подали жалобу ВТО из-за решений ЕС, Китая, Канады, Мексики и Турции предпринять ответные меры после введения Штатами пошлин на импорт стали и алюминия. По словам представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, действия американского лидера являются легитимными и оправданными с точки зрения законов США и правил международной торговли. Лайтхайзер считает, что ответные со стороны названных стран такие нормы нарушают.
1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25 и 10 процентов соответственно. Они же сделали ответные шаги. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС с 22 июня ввел пошлины в 25 процентов на некоторые виды металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции США.
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