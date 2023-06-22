В Турции заявили, что продолжат предпринимать инициативы для продления зерновой сделки

Фото: 123RF/aerocaminua

Турция продолжит предпринимать инициативы для продления зерновой сделки после 17 июля. Об этом заявил глава Минобороны страны Яшар Гюлер в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"В ходе разговора были обсуждены последние события вокруг поставок на мировые рынки зерна. Министр Гюлер отметил важность бесперебойной реализации черноморской зерновой инициативы в решении глобального кризиса продовольствия и ее пользе для всего человечества", – сказано в сообщении министерства в Twitter.

Гюлер также добавил, что Турция продолжит инициативы для обеспечения в регионе мира и оказания гуманитарной помощи Украине.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что 18 июля может стать днем завершения зерновой сделки. Дипломат объяснил, что договоренности в рамках сделки не выполняются.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал все стороны продлить зерновую сделку. В опубликованном заявлении его офиса указано, что ООН поддерживает выполнение как меморандума о взаимопонимании по экспорту российских продовольствия и удобрений, так и черноморской инициативы.

Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки