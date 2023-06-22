Шойгу доложил Путину о формировании резервной армии и армейского корпуса

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К концу июня Минобороны РФ создаст резервную армию и в ближайшее время – армейский корпус, рассказал глава ведомства Сергей Шойгу на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

По его словам, они получат свыше 3 700 единиц техники. Шойгу отметил, что в этой сфере все идет по плану.

"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой", – цитирует министра РИА Новости.



На данном этапе, продолжил Шойгу, эти пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60%.

В ходе совещания глава ведомства также отметил, что за день в среднем контракт с МО заключают 1 336 человек, что составляет примерно половину полка. По прямому контракту набраны 114 тысяч человек, заключил Шойгу.

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