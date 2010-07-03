Евросоюз хочет улучшить имидж организаций гражданского общества на Украине

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Европейский Союз ищет подрядчика для реализации проекта по "улучшению общественного восприятия" гражданской активности на Украине и в других странах "Восточного партнерства". Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

"Проект предполагает заключение контракта с поставщиком услуг для подготовки и проведения на Украине в качестве пилотной страны информационной кампании, посвященной гражданскому обществу", – сказано в документе.

Восприятие организаций гражданского общества в странах "Восточного партнерства" варьируется от нейтрального до позитивного. Однако жителям неизвестно, какой вклад вносят организации в "демократические преобразования" государств, отмечает ЕС.

После запуска кампании на Украине аналогичные мероприятия планируют организовать в Армении, Грузии и Молдавии. Слоганом проекта будет: "Гражданское общество – это ты". Подрядчику предстоит создать короткие видео с призывом для молодых людей заняться гражданской активностью, материалы будут опубликованы в соцсетях. Также подрядчику нужно будет привлечь к кампании публичного человека.