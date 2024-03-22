Глава военного комитета НАТО заявил о готовности к конфликту с РФ

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Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс готов к конфликту с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Готовы ли мы? Ответ: "Да!" Это наша главная задача – быть готовыми", – ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Бауэра, в НАТО начали готовиться к конфликту после событий в 2014 году, а в 2019 году Североатлантический альянс начал возвращаться к коллективной безопасности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о желании НАТО развернуть второй фронт против России. По ее словам, второй фронт планируют развернуть в Закавказье. Дипломат также добавила, что члены НАТО оказались недовольны миротворческой политикой РФ.

