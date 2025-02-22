01:30Политика
Трамп заявил, что не едет в Москву 9 мая на парад Победы
Фото: ТАСС/AP/POOL
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Москву 9 мая, после появления публикаций о том, что он может присутствовать на параде в столице России. Об этом пишет ТАСС.
"Нет, не собираюсь", – заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее об этом сообщал журнал Point со ссылкой на источники. Кроме того, аналогичная информация поступала от президента Сербии Александра Вучича. По его словам, Трамп может приехать в Москву на парад Победы в случае достижения мира на Украине до Пасхи.
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