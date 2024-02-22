Попытки отнять у РФ новые регионы приведут к третьей мировой войне – Медведев

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Попытки отнять у России новые регионы – Донбасс и Новороссию – приведут к глобальному конфликту. Об этом заявил ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал призывы западных стран не допустить победы России в СВО. Политик напомнил, что Донбасс и Новороссия были включены в Конституцию РФ в результате референдума.

"Понятно, это мировая катастрофа, это настоящая, полноценная третья мировая война", – сказал Медведев, отвечая на вопрос о возможных событиях при попытках отнять у РФ новые территории.

Ранее зампред Совбеза РФ указал, что страна должна создать защитный кордон, который защитит ее от любых поползновений на ее земли. По его словам, кордон должен страховать государство не только от обстрелов, но и от активных наступательных действий.

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