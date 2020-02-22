В МИД отреагировали на решение суда в Гааге по иску Украины к РФ

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В МИД России прокомментировали решение Гаагского суда по иску Киева к Москве на основании Конвенции по морскому праву. В дипведомстве заявили, что в настоящее время арбитраж ограничился рассмотрением возражений РФ по наличию юрисдикции на рассмотрение украинских претензий по существу.

"Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент – за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом", – приводит сообщение дипломатов РИА Новости.

В российском МИДе заявили, что суду необходимо установить, какая страна является прибрежной к Крыму, а после этого уже рассматривать претензии Киева. Однако морской трибунал не имеет права определять государственную принадлежность суши, отметили в ведомстве.

"Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно", – добавили там.

В настоящее время российская сторона намерена провести анализ выводов арбитража по другим возражениям, чтобы в дальнейшем учитывать это для ответного меморандума по существу спора. Москва должна представить в трибунал Гааги соответствующий документ до 20 августа 2021 года.

В 2016 году Украина начала арбитражное производство против России по конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Киев претендовал на природные ископаемые, нефть и другие ресурсы, добываемые на территории морского шельфа вокруг крымского полуострова. Также украинская сторона заявляла о том, что строительство Керченского моста наносит вред водной среде.