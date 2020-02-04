На Украине анонсировали новые иски против России

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Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции, сообщил глава ведомства Денис Малюська.
"Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного–двух исков в ближайшее время", – цитирует его РИА Новости.
Раскрывать подробности возможных исков министр не стал, подчеркнув, что это вопрос инициативы. Он подчеркнул, что сейчас процесс находится на этапе сбора доказательств и обоснований.
По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимира Оленченко, это бесперспективные иски. Кроме того, их анонс совпал с визитом на Украину госсекретаря США Майка Помпео.
"Это бесперспективные иски, но как политический раздражитель они, конечно, будут препятствовать возможной нормализации отношений с Россией. Скорее всего, именно такую цель преследуют украинские представители", – сказал он в эфире радио Sputnik.
Украина за последние годы подала уже несколько исков против РФ в различные инстанции. В 2016 году Киев инициировал арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву и требуя подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию.
Также Украина подала иск против России в Международный суд ООН зимой 2017 года, обвинив Москву в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар. В апреле того же года суд отказался удовлетворить требование Украины о временных мерах в отношении России в рамках иска по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, но частично удовлетворил позицию Киева по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
Кроме того, Украина подала пять исков против РФ в ЕСПЧ , по два – с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один – с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов.
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