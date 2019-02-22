Эксперт прокомментировал слова адмирала США об интересах России и КНР в Арктике

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказался насчет слов командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго. Тот заявил, что Вашингтон не позволит России и Китаю господствовать в Арктике.
По мнению эксперта, для США важно, чтобы Россия и Китай нигде не получали инициативы, передает RT. Они хотят, чтобы потенциальные американские противники не контролировали перспективные коммерческие проекты. Кроме того, Вашингтон желает, чтобы Москва никогда не одерживала психологических побед, заключил Брутер.
Фогго ранее заявил, что США не позволят России и Китаю контролировать Северный морской путь. Он полагает, что Арктика и Северный морской путь должны в равной мере использоваться всеми странами Арктического совета. Россия считает Арктику своей, но это международная территория и претендовать на регион не имеет права никто, отметил Фогго.
Адмирал выразил беспокойство и касательно активной деятельности в регионе Китая. Он напомнил, что Китай не является членом Арктического совета и имеет статус наблюдателя в этой организации только с 2013 года.
Фогго обратил внимание, что американские компании не заинтересованы в использовании Северного морского пути, поскольку его глубина мала для кораблей из США.
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