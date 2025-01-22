Депутат Иванов призвал ЦБ проверить законность списания средств с карты участника СВО

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Депутат Госдумы Максим Иванов обратился к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой рассмотреть законность действий банка по списанию всех средств у участника СВО. Он опубликовал запрос в телеграм-канале.

Парламентарий сообщил о ситуации, в которой оказалась супруга военнослужащего из Свердловской области. С его карты были сняты все денежные средства в счет погашения кредитных обязательств. Для возврата средств мужчине необходимо лично обратиться в банк.

"Видимо, покинув боевые позиции на фронте. Разбираюсь в ситуации", – обратил внимание депутат.

Иванов напомнил, что, в соответствии с законодательством, военнослужащему могут быть списаны кредитные обязательства при соблюдении ряда условий. В частности, контракт с министерством обороны РФ должен быть подписан после 1 декабря 2024 года.

Кроме того, сумма просроченных долгов военного и его супруги не должна превышать 10 миллионов рублей. Также решение суда о взыскании просроченных долгов должно быть принято до подписания контракта с МО РФ и начато принудительное исполнение, отметил он.

Военнослужащий выполнил условия, подчеркнул депутат, однако банк все равно списал средства.

Между тем Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети находящихся в плену или пропавших без вести российских военных во время спецоперации, контртеррористических операций или службы в Сирии будут получать ежемесячную социальную выплату.

Согласно указу президента, размер соцвыплаты будет равен сумме прожиточного минимума, который установлен в том или ином российском регионе.