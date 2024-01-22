22 января, 19:37Политика
Парламент Турции проголосует по заявке Швеции на вступление в НАТО на этой неделе – СМИ
Фото: 123RF/martinbertrand
Парламент Турции проголосует по заявке Швеции на вступление в НАТО на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg.
Кроме того, телеканал CNN Turk передал, что генеральная ассамблея турецкого парламента во вторник, 23 января, может обсудить и провести голосование по протоколу о вступлении Швеции в НАТО. Планируется, что соответствующий вопрос внесут в повестку.
В конце декабря прошлого года в СМИ сообщалось, что профильный комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.
Ранее об уверенности в том, что Турция позволит Швеции вступить в НАТО, заявил политолог Дмитрий Солонников. По его словам, вопрос принятия страны заключался в деньгах. Политолог пояснил, что Турции нужны были резервы и США пообещали дать порядка 12–18 миллиардов долларов для стабилизации экономики в обмен на согласие принять Швецию в НАТО.
В свою очередь, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщал, что сторона ожидает положительного ответа от Турции в ближайшие дни. Он рассказал, что провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которой он сообщил о скорейшей ратификации.
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