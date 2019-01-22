Политолог оценил результаты политики властей Украины

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Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал недавнее заявление депутата Верховной рады Украины и лидера партии "Народный контроль" Дмитрия Добродомова, который заключил, что страна превратилась в одно из беднейших европейских государств из-за "позорного провала" политики украинских властей.

Дудчак отметил, что это вовсе не провал, а "достижение", если в качестве цели рассматривать уничтожение экономики путем личного обогащения. Он добавил, что интересы народа Украины никто не учитывал, и нынешние украинские политики вовсе не ставили перед собой задачу развивать экономику страны и улучшать уровень жизни населения.

"Это не позорный провал, а достижение поставленного результата. То, что он будет таковым, не могли не знать те, кто пришел к власти путем переворота в 2014 году. Они выполнили задание по уничтожению экономики путем личного обогащения. Если кто-то надеялся на сказки про Евросоюз – это личное горе заблуждающихся. Считать, что нынешний результат – это плохая реализация хороших идей, в корне неверно", – сказал политолог в беседе с RT.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении свести к минимуму российское влияние на предстоящие президентские и парламентские выборы. По его мнению, Россия якобы полным ходом ведет операцию по влиянию на украинские выборы.