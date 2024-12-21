Захарова сравнила Зеленского с бен Ладеном

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила украинского лидера Владимира Зеленского с бывшем лидером террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамой бен Ладеном.

"Усама Бен Зеленский", - написала она в телеграм-канале.

ВСУ ударили ракетами по городу Рыльску в Курской области. По последним данным, погибли 5 человек, еще 12 пострадали. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что повреждены жилые дома, социальные и спортивные объекты, церкви.

Сегодня в Казани зафиксировано 8 прилетов беспилотников. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших, хотя 6 беспилотников ударили по жилым домам. Один БПЛА пытался долететь до предприятия, но упал.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова назвала атаки дронов на различные объекты в Казани местью за успешно организованный саммит БРИКС. Она считает, что что киевская сторона таким образом пытается запугать население "одного из динамично развивающихся регионов нашей страны" и перенести всю агрессию из-за неудач на поле боя на мирных граждан РФ.