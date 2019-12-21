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Москва 24

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Политика

16:21

Украинский дипломат обвинил Россию в скрытом влиянии на ООН

политика за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE

Почти половина дипломатических работников России в ООН являются "тайными или явными" агентами ФСБ. С таким утверждением выступил украинский посол в США Владимир Ельченко.

"Российские кадры работают на спецслужбы или, в более мягком варианте, на постпредство России. Я думаю, что это агентурная сеть в рамках ООН", – цитирует его РИА Новости.

Ельченко добавил, что таким образом Россия получает возможность скрыто влиять на работу ООН. Кроме того, РФ обладает большим авторитетом в этой международной организации, поскольку является постоянным членом Совбеза.

"Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится. Те страны, которые голосуют в унисон с Россией, полностью зависят от нее", – подчеркнул посол Украины.

Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США в четверг, 19 декабря. До этого он занимал должность постоянного представителя Украины при ООН.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов посчитал, что в отношениях между Москвой и Брюсселем в ближайшие годы возникнет "новое начало".

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