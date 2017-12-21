США ввели санкции в отношении сына генпрокурора России

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США объявили о введении санкций в отношении Артема Чайки, сына генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Санкции против него введены в рамках так называемого глобального "Акта Магнитского". Информацию об этом разместили 21 декабря на сайте Минфина США.

Как уточняет ТАСС, в расширенном списке фигурируют 13 лиц и 39 связанных с ними организаций. Присутствует в нем и один гражданин России – Артем Чайка. Кроме того, в перечне значится дочь бывшего президента Узбекистана - Гульнара Каримова.

20 декабря США расширили "список Магнитского", добавив в него главу Чечни Рамзана Кадырова, а также Аюба Катаева, Юлию Майорову, Андрея Павлова и Алексея Шешеню.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва ответит на действия Вашингтона. По ее словам, в настоящее время под американскими санкциями находятся примерно 200 граждан России и свыше 400 юридических лиц.