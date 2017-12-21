Россия ответит на расширение администрацией США "списка Магнитского"

21 декабря, 15:24
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Решение Вашингтона расширить "список Магнитского" повлечет за собой ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, мы вновь вынуждены подтвердить нашу позицию, которая сводится к тому, что на эти шаги последуют ответные меры", – цитирует Захарову "Интерфакс".
По ее словам, "все это уже выглядит, конечно, гротескно, потому что не основано на какой-либо реальности".
Захарова отметила, что под различными санкциями США находятся около 200 граждан РФ и более 400 российских юридических лиц.
В среду, 20 декабря, администрация США добавила в "список Магнитского" главу Чечни Рамзана Кадырова и еще четверых человек – Аюба Катаева, Юлию Майорову, Андрея Павлова и Алексея Шешеню.
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