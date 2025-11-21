Президент Ирана Пезешкиан предложил перенести столицу из Тегерана

Фото: depositphotos/javarman

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с предложением перенести столицу страны из Тегерана из-за перенаселенности города и нехватки воды. Об этом сообщает агентство IRNA.

По словам Пезешкиана, это скорее необходимость, чем выбор. При дальнейшем росте населения Тегерана будет невозможно обеспечить всех горожан водой. Проблема нехватки воды актуальна в том числе и для других иранских провинций, добавил Пезешкиан.

За последние 5 лет в Иране наблюдается резкое снижение количества осадков. К примеру, в этом году в Тегеране осадков было на 40% меньше нормы.

