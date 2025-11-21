Форма поиска по сайту

21 ноября, 04:14

Политика

Президент Ирана Пезешкиан предложил перенести столицу из Тегерана

Фото: depositphotos/javarman

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с предложением перенести столицу страны из Тегерана из-за перенаселенности города и нехватки воды. Об этом сообщает агентство IRNA.

По словам Пезешкиана, это скорее необходимость, чем выбор. При дальнейшем росте населения Тегерана будет невозможно обеспечить всех горожан водой. Проблема нехватки воды актуальна в том числе и для других иранских провинций, добавил Пезешкиан.

За последние 5 лет в Иране наблюдается резкое снижение количества осадков. К примеру, в этом году в Тегеране осадков было на 40% меньше нормы.

Ранее сообщалось, что иранскому президенту пришлось пересесть на обычное такси во время поездки в город Тебриз, расположенный на северо-западе Ирана.

Уточнялось, что во время неофициальной поездки Пезешкиана три автомобиля с его охранниками остановились на половине пути из-за попадания в бензобаки бензина, смешанного с водой.

политиказа рубежом

