Президент Чехии призвал РФ и страны Запада отказаться от взаимных санкций

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Чехии Милош Земан призвал Россию и Евросоюз отказаться от взаимных санкций.
Как отметил Земан, невзирая на санкции, экономическое сотрудничество между Чехией и Россией продолжает развиваться. "Но это, однако, не означает, что я смирился с санкциями. Вы прекрасно знаете, что в течение долгого периода времени я являюсь их противником", – цитирует Земана ТАСС.
При этом президент Чехии подчеркнул, что его призыв касается не только антироссийских санкций ЕС, но и санкций, принятых Москвой в отношении стран Евросоюза.
"В один прекрасный момент с этим нужно кончать", – заявил Земан после переговоров с Владимиром Путиным.
По мнению чешского лидера, взаимный отказ от санкций будет выгоден как России, так и ЕС. "Ведь если вы этого не сделаете, то будете лишены наших отличных сыров", – в шутку заметил Земан. "И пиво достанем и откроем", – пошутил в ответ Путин.
Земан также назвал "убогими" попытки некоторых политиков переписать историю, в частости, слова бывшего премьер-министра Украины Яценюка о том, что СССР напал на Германию, по пути оккупировав Украину. Земан отметил, что не желающие помнить свое прошлое, обречены его повторить.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: