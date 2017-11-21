Президент Чехии призвал РФ и страны Запада отказаться от взаимных санкций

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Президент Чехии Милош Земан призвал Россию и Евросоюз отказаться от взаимных санкций.

Как отметил Земан, невзирая на санкции, экономическое сотрудничество между Чехией и Россией продолжает развиваться. "Но это, однако, не означает, что я смирился с санкциями. Вы прекрасно знаете, что в течение долгого периода времени я являюсь их противником", – цитирует Земана ТАСС.

При этом президент Чехии подчеркнул, что его призыв касается не только антироссийских санкций ЕС, но и санкций, принятых Москвой в отношении стран Евросоюза.

"В один прекрасный момент с этим нужно кончать", – заявил Земан после переговоров с Владимиром Путиным.

По мнению чешского лидера, взаимный отказ от санкций будет выгоден как России, так и ЕС. "Ведь если вы этого не сделаете, то будете лишены наших отличных сыров", – в шутку заметил Земан. "И пиво достанем и откроем", – пошутил в ответ Путин.

Земан также назвал "убогими" попытки некоторых политиков переписать историю, в частости, слова бывшего премьер-министра Украины Яценюка о том, что СССР напал на Германию, по пути оккупировав Украину. Земан отметил, что не желающие помнить свое прошлое, обречены его повторить.