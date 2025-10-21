ГД приняла поправку о 30-дневном сроке явки в военкомат по электронной повестке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы приняли поправку о явке в военкомат по электронной повестке в срок 30 дней с даты ее размещения. Решение следует с пленарного заседания нижней палаты парламента.

Таким образом, призывная комиссия наделяется правом принимать решение о выдаче отсрочки от призыва, об освобождении от исполнения воинской обязанности или решение об освобождении от призыва на военную службу без личной явки призывника на заседание призывной комиссии.

В свою очередь, военкоматы также наделяются правом выдавать выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате. При этом на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.

Кроме того, Госдума приняла во втором чтении законопроект о призыве в течение календарного года – с 1 января по 31 декабря. Отправка граждан к месту прохождения военной службы при этом будет осуществляться два раза в год, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Проектом закрепляется и перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки.

Вместе с тем ранее правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий привлекать граждан из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании вооруженных сил за пределами страны.

Резервисты могут привлекаться в том числе для выполнения отдельных задач в области обороны и при возникновении вооруженных конфликтов.