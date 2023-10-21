21 октября, 16:25Политика
В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии в РФ
Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Министерство иностранных дел РФ вызван временно поверенный в делах Чехии в РФ Ян Ондржейка. Ему выражен протест в ответ на недавний демарш МИД Чехии, пишет РИА Новости.
Как сообщили в ведомстве, ему изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины, в том числе якобы о причастности России к ударам по селу Гроза.
Кроме того, чешскому дипломату жестко указали на неблаговидную роль Праги в конфликте на Украине, активную поддержку Киева и накачку ВСУ оружием, добавили в МИД.
Также в российском ведомстве отметили попытки Праги, которая закрывает глаза на преступления Киева, выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей несостоятельны.
Ранее сообщалось, что американские ракеты ATACMS оказались бесполезны против российской армии из-за принятых РФ контрмер.
Отмечается, что РФ показала готовность адаптироваться к любому поставляемому ВСУ вооружению.
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