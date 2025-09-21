Politico: дипломатическая служба США при администрации Трампа становится слабее

Фото: depositphotos/teamtime

Роль дипломатической службы США в международных отношениях становится слабее при администрации американского президента Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на чиновников госдепартамента, других американских ведомств и бывших дипломатов США.

"Администрация Трампа преобразует дипломатическую службу в более мелкую и слабую силу в международных отношениях, где дипломаты – лишь исполнители, а не инициаторы политических идей", – отмечает газета.

По данным СМИ, с начала второго срока Трампа больше половины посольских должностей в Америке остаются вакантными что является непривычно высоким показателем. Кроме того, в госдепе значительное число высших должностей занимают "исполняющие обязанности", у которых часто нет подходящего опыта.

Кроме того, многие дипломаты, особенно за рубежом, отстранены от участия в политических переговорах. Они пытаются выполнить распоряжения администрации, которые часто оказываются непонятны. При этом многие также боятся высказываться, опасаясь увольнения или лишения повышения по службе.

По словам представителя госдепа Томми Пиготта, госсекретарь Марко Рубио реорганизовал госдепартамент для того, чтобы гарантировать, что те, кто находится на "передовой", то есть региональные представительства и посольства, смогут влиять на политику. Пиготт также подчеркнул, что ведомство не потерпит использования людьми своего положения для подрыва целей Трампа.

