Глава ЕК фон дер Ляйен: Европа не движется к третьей мировой войне

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа движется к третьей мировой войне. Об этом она заявила в интервью бельгийской газете Soir.

"Нет (мы не движемся к третьей мировой войне. – Прим. ред.), но мы живем в очень опасное время. Я делаю все возможное для сохранения мира и свободы в Европе", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, нынешние условия объясняют стремление укрепить обороноспособность стран Евросоюза.

Фон дер Ляйен также указала на необходимость "смотреть в лицо реальности".

"Для этого мы должны доказать себе, нашим союзникам и нашим противникам, что у Европы есть воля и способность защитить себя", – заключила глава ЕК.

Ранее СМИ сообщили о победе Владимира Путина в "третьей мировой войне". По мнению журналистов, российский лидер побеждает "чудесным образом и наперекор всему".

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что с приходом к власти президента США Дональда Трампа вероятность третьей мировой войны снизилась, но полностью не прошла. По его словам, весь мир ощущает "холодное предчувствие" войны из-за роста напряженности между крупными мировыми державами.