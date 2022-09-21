Саммит ШОС показал отсутствие политической изоляции России – политолог

Фото: sco-summit2022.uz
Минувший саммит ШОС продемонстрировал, что ни о какой политической изоляции России от мира речи не идет. Об этом в беседе с Pravda.ru заявила профессор РГГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.
"Россия сформировала информационную повестку дня и практически показала, что нет политической изоляции России. На мероприятии присутствовали страны, которые представляют собой полмира, они не разделяют гегемонию США", – сказала специалист.
По ее словам, саммит позволил России улучшить имидж, показав свою самостоятельность на международной арене, продвинуть собственные интересы. Кроме того, Москва показала, что может дать миру альтернативные ценности, которые разделяет большинство стран.
Адилова напомнила, что в ООН сегодня доминируют Соединенные Штаты. ШОС же стала альтернативой такой модели мира, объединяющей страны, которые имеют независимые позиции по тем или иным вопросам. Кроме того, на базе ШОС государства могут проводить совместные военные учения или спортивные соревнования, культурные обмены.
Саммит ШОС прошел в Узбекистане с 15 по 16 сентября. Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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