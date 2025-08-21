Депутат Нилов: участники ВОВ могут получать две пенсии одновременно

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, потерявшие родителя на СВО дети-инвалиды имеют право на получение двух пенсий, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Как пояснил парламентарий, эти категории граждан могут получить страховую пенсию по старости вместе с государственными выплатами по инвалидности.

При этом отдельные правила предусмотрены для военных, силовиков, космонавтов и летчиков-испытателей. Они после выхода на пенсию по выслуге лет вправе оформить и пенсию по старости, но без фиксированной выплаты, уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, дети-инвалиды, которые потеряли родителя в ходе спецоперации на Украине, имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца, подчеркнул Нилов.

Он отметил важность понимания того, что каждая из пенсий назначается по своим правилам и выплачивается из разных источников. Например, государственная – из федерального бюджета, а страховая – через Соцфонд России. Для оформления выплат россиянину нужно предоставить документы, которые подтвердят право на каждый вид пенсионного обеспечения.

"Что касается большинства граждан, то для них сохраняется общее правило: при наличии права на несколько видов пенсий назначается одна – по выбору получателя", – резюмировал депутат.

Средний размер страховой пенсии в России составил 25 098 рублей в месяц по состоянию на 1 июля. Средний размер выплат по старости для работающих граждан достиг 22,1 тысячи рублей, для неработающих – 25,8 тысячи.