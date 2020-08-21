Байден пообещал в случае избрания реализовать план по борьбе с COVID-19

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Фото: Carolyn Kaster/AP/TASS
Кандидат в президенты США Джозеф Байден дал обещание, что в случае избрания его на пост главы Белого дома он сразу приступит к выполнению плана по борьбе с COVID-19, сообщает ТАСС.
"И все это время у президента нет плана. У меня такой план есть. С первого дня своего президентства я начну претворять в жизнь стратегию, которую я излагал неоднократно еще с марта – оперативно разработать и внедрить тесты, выдающие результаты немедленно", – заявил Байден на завершении Национального съезда партии.
По его словам, ситуация с пандемией в США гораздо хуже, чем в Канаде, Европе, Японии и других странах.
"А президент [Дональд Трамп] уверяет нас, что вирус скоро исчезнет сам собой. У меня для него есть новости – чудес не случается", – подчеркнул политик.
Ранее Байден был официально утвержден в качестве кандидата в президенты на ноябрьских выборах в США.
Соответствующее решение было принято на общенациональном съезде демократической партии в Милуоки. В голосовании приняли участие делегации всех штатов и территорий. Оно прошло в виртуальном формате на фоне пандемии COVID-19. Основным соперников Байдена на внутрипартийной арене был сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
Ранее Байден объявил имя кандидата на пост вице-президенты США. Им стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.
Действующий президент США Дональд Трамп назвал этот выбор не самым лучшим. По его мнению, Харрис является слабым кандидатом на выборах.
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