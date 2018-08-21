В МИД РФ отреагировали на новые антироссийские санкции США

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал введение США новых антироссийских санкций.

"Твердолобому, зашоренному и агрессивному подходу американцев к решению двусторонних и международных проблем противопоставляем спокойную, методичную работу по конструктивной повестке дня", – говорится в заявлении, пишет "Российская газета".

Рябков отметил, что никаких доказательств и обоснований приведено не было, "одни злобные инсинуации".

Во вторник, 21 августа, Вашингтон расширил санкции против России. Под ограничения попали ряд судов, компаний и физических лиц.

Также сообщалось, что в США заморозили российские активы на сотни миллионов долларов.