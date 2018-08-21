В МИД РФ прокомментировали заявления Microsoft о вмешательстве России в выборы в США

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МИД РФ отреагировал на заявления компании Microsoft о якобы вмешательстве России в выборы в США. В ведомстве заявили, что подобные заявления рассчитаны на политический и публичный "вау-эффект", сообщает "Газета.ру".

В ведомстве отметили, что невозможно предметно комментировать заявления, сделанные без приведения хотя бы каких-то доказательств. Также МИД выразил сожаление, что крупной международной компании "приходится участвовать в захватившей Вашингтон "охоте на ведьм".

В ведомстве пообещали "сделать необходимые выводы" и предложили провести встречу двусторонней рабочей группы по кибербезопасности.

Ранее в Microsoft заявили, что российские хакеры попытались вмешаться в промежуточные выборы в США. Якобы хакеры создали интернет-домены, которые выдавали себя за домены Гудзоновского института и Международного республиканского института. Еще три домена, запущенные киберпреступниками, представлялись интернет-адресами Сената американского конгресса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что высказывания корпорации не содержат конкретики.