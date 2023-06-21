Польский офицер сообщил о безразличии насильно призванных в ВСУ украинцев

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Насильно призванные в армию Украины не демонстрируют стремления на тренировках в Польше, поделился офицер запаса польской армии Петр Павелка на своем YouTube-канале.

По его словам, обучением бойцов ВСУ занимается множество польских подразделений. На этом фоне видно, кто именно приезжает для подготовки. Павелка указал, что украинцы, которые прибыли в Польшу, явно попали в ряды армии не по своей воле.

По поведению "призванных насильно" украинцев можно заметить, что им безразлично, где они окажутся после обучения, поделился офицер.

"И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно", – отметил Павелка.

Это, продолжил офицер, вызывает сильное недовольство у польских военных. Безразличие к технике со стороны украинцев Павелка объяснил именно насильственным призывом. Вместе с этим мужчина предположил, что некоторые из инцидентов во время обучения бойцов ВСУ говорят о том, что они происходят неслучайно. По его словам, некоторые украинцы хотели показать, что они якобы негодны к службе.

Ранее Павелка рассказал о случае столкновения танков Leopard 2 в ходе обучения бойцов украинской армии. Он поделился, что две боевые машины врезались друг в друга и оторвали одной из них башню.