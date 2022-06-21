Золотой зуб Патриса Лумумбы вернули в Демократическую Республику Конго

19:23
Фото: AP Photo
Власти Бельгии вернули золотой зуб бывшего премьер-министра Демократической Республики Конго (ДРК) и активиста антиколониального сопротивления Патриса Лумумбы на родину, сообщает "Газета.ру".
Родственники убитого в 1961 году Лумумбы получили контейнер с зубом во время частной церемонии. Зуб был возвращен в ДРК в рамках посещения страны королем Бельгии Филиппом.
Как отмечает издание, бельгийский премьер-министр и официальные лица Конго должны встретиться с семьей активиста.
Патрис Лумумба был пленен и расстрелян сторонниками будущего диктатора ДРК Мобуту Сесе Секо в 1961 году.
Ранее Жан-Клод Ван Дамм стал дипломатом африканской страны – Демократической Республики Конго. Как пояснил актер, его миссия будет заключаться в поддержке экологии и дикой природы, а также в привлечении иностранных инвестиций, в частности, в сельское хозяйство страны.
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