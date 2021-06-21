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Политика

12:17

В ГД осудили заявление главы МИД Украины о сдерживании России

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании России с помощью турецких БПЛА прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек, сообщает RT.

По словам Бальбека, на голословных обвинениях РФ в якобы попытках захвата Украины Кулеба "собаку съел". Он считает, что свою карьеру украинский дипломат выстроил на обмане.

"Чувствую, скоро можно будет мировой рекорд устанавливать по количеству лжи в словах высокопоставленного киевского чиновника", – отметил Бальбек.

Парламентарий также отметил, что российская сторона настроена не на нападение, а на оборону.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с агентством Anadolu заявил, что Украина произвела закупку ударных беспилотников у Турции для сдерживания России. Он пояснил, что страна закупает вооружение для защиты.

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