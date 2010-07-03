Минобороны РФ утилизирует подлодку ВМС Украины

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Минобороны РФ утилизирует подлодку "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после присоединения Крыма в 2014 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Субмарина "Запорожье" – единственная подлодка в составе ВМС Украины и последний корабль проекта 641, остававшийся на вооружении в мире.

20 июня Евросоюз продлил на год экономические санкции против России по Крыму. Санкции включают запрет на импорт товаров, инвестиции, туристические услуги, экспорт отдельных товаров и технологий.

Во время прямой линии Владимир Путин рассказал, что с момента введения санкций Россия недополучила 50 миллиардов долларов, Евросоюз – 240.