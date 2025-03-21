Во Франции госслужащую отстранили от работы за танец под песню с угрозами в адрес Макрона

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Госслужащую во Франции отстранили от работы из-за видеоролика в социальной сети TikTok. Женщина станцевала под песню с угрозами в адрес французского президента Эммануэля Макрона, пишет Figaro.

По данным издания, видео с участием сотрудницы появилось в социальных сетях одного из членов ее семьи. Мэр города Истр Франсуа Бернардини не оценил шутку и отстранил ее от работы на неопределенный срок.

"Слова в этой песне и сопровождающие их действия являются особенно шокирующими и серьезными в контексте, когда избранные должностные лица все чаще подвергаются угрозам и преследованиям", – говорится в публикации.

В мэрии Истры также указали, что сотрудники обязаны соблюдать конфиденциальность.

Ранее сообщалось, что лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал отстранить президента Эммануэля Макрона от должности из-за его лжи народу.