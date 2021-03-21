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Политика

01:11

В МИД Украины прокомментировали запрет иностранцам владеть землей в Крыму

политика

Фото: depositphotos/mariakarabella

В МИД Украины отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму. Пресс-секретарь ведомства Олег Николенко назвал российский указ юридически ничтожным.

В интервью РБК-Украина Николенко заверил, что украинские власти намерены восстановить права законных собственников на земли в Крыму. По мнению политика, это произойдет после возвращения полуострова в состав Украины.

В украинском МИД добавили, что российский указ о запрете иностранцам владеть землей в Крыму не понесет правовых последствий для Украины.

Ранее в РФ вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам, лицам без гражданства и зарубежным компаниям иметь в собственности землю на территории Республики Крым. Исключение составляют 6 из 25 муниципальных образований полуострова, в том числе Симферополь.

Указ о запрете иностранцам владеть землей в Крыму подписал 20 марта 2020 года Владимир Путин.

Семь лет назад Крым вошел в состав Российской Федерации

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