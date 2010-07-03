Закон о хостелах обсудят в комиссии Госдумы

Госдума создаст согласительную комиссию для обсуждения закона о запрете размещения хостелов в жилых домах, сообщает Агентство "Москва".
Совет Федерации ранее отклонил документ, его отправили на доработку. Госдума же планирует прийти к согласию насчет закона.
Согласно документу, в состав комиссии от Госдумы войдут депутат Галина Хованская от "Справедливой России" и парламентарии от "Единой России": Сергей Пахомов, Илья Осипов, Николай Гончар, Владимир Кононов.
Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила дополнить отклоненный закон в рамках работы согласительной комиссии. Документ предполагает использование для предпринимательской деятельности нежилых помещений многоквартирных домов.
Она возможна, если есть решение общего собрания собственников. Еще одно условие – соблюдение требований законодательства, в том числе по оснащению нежилого помещения индивидуальными приборами учета.
Член правления "Лиги хостелов" Евгений Насонов тоже предлагал решать вопрос об открытии мини-гостиниц в жилых домах по итогам собрания собственников квартир. Он добавил, что владельцы мини-гостиниц обычно выбирают бывшие коммуналки в историческом центе города, а не типичные многоэтажки. При этом нередко бизнесмены ремонтируют жилой фонд в плохом состоянии.
Председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко отмечал, что закон должен позволять принять решение: либо переоформить помещения в нежилые, а это требует времени – до 6 месяцев, либо выйти из бизнеса с минимальными издержками. По мнению экспертов, запрет на гостиницы в жилых помещениях "выкинет" с рынка до трети нынешних хостелов.
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