Новая Зеландия запретила некоторые виды винтовок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Новой Зеландии запретили продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок. Об этом сообщает "Мир 24".

Было принято решение о пересмотре соответствующего законодательства, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Правительство Новой Зеландии пришло к выводу, что это необходимо сделать из-за теракта, который произошел в середине марта.

15 марта в двух мечетях Новой Зеландии произошел теракт. Случилась перестрелка, и в результате погибли 50 человек. Еще столько же пострадали.

Обвинения в убийстве были предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту. Он пока находится под стражей до 5 апреля.

За девять минут до трагедии премьер-министр Новой Зеландии получила 37-страничный "манифест" от Тарранта. Ардерн сообщила, что в нем не было указаний на конкретное место происшествия, и в течение двух минут информацию передали службам безопасности.

Кроме того, мужчина транслировал в интернете видеоролики нападения на мечети. Сейчас преступнику уже предъявлены обвинения в публикации недопустимых материалов.