В Херсонской области опровергли сообщения украинских каналов о гибели Сальдо

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Сообщения украинских каналов о смерти главы Херсонской области Владимира Сальдо являются ложными, заявил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

"Владимир Васильевич дал поручение сделать скриншот (ложной информации. – Прим. ред.) и добавить очередное сообщение о его гибели в архив с фейками о "ликвидации", – передает ТАСС его слова.

Ранее Сальдо рассказал, что в августе 2022 года его попытался отравить человек, входящий в круг его доверенных лиц. По мнению губернатора, он "согласился стать Иудой" за большие деньги.

В свою очередь, Минобороны России выяснило, что для отравления применялся боевой химикат. Его токсичность, по словам Сальдо, в несколько раз выше, чем у цианистого калия.