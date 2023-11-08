Главу Херсонской области Сальдо приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заочно получил на Украине 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вынес суд в Одессе, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

9 октября прокуратура Украины, которая осуществляет деятельность на подконтрольной Киеву части Херсонской области, предъявила Сальдо обвинения в финансировании региональной службы безопасности, которую украинская сторона считает "не предусмотренным законом вооруженным формированием".

Кроме того, Сальдо обвинили в нарушении законов и обычаев войны.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск украинских генералов Михаила Драпатого и Виктора Николюка. Их разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.

После этого сообщалось, что российский Следственный комитет заочно обвинил бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка за совершенные в 2014 году преступления. Помимо него, обвинения были выдвинуты в сторону исполняющего обязанности главы администрации президента Украины Сергея Пашинского и исполняющего обязанности главы украинского МИД Андрея Дещица.

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