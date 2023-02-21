В СПЧ раскритиковали идею отправлять на СВО женщин-заключенных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Журналистка и писательница, член Совета по правам человека РФ (СПЧ) Ева Меркачева не поддержала идею депутата Свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера отправлять на спецоперацию женщин-заключенных. Своим мнением она поделилась в беседе с порталом E1.ru.

"Я очень плохо к этому отношусь. Во-первых, никто не сможет подготовить их в кратчайшие сроки так, чтобы они стали профессиональными санитарками, для этого требуется время", – сказала правозащитница.

Кроме того, она отметила, что многие женщины оказались в заключении не потому, что они жестоки и опасны, а из-за жизненных обстоятельств. Меркачева добавила, что эти женщины травмированы и нуждаются в помощи, поэтому отправлять их туда, "где еще страшнее", не нужно.

Ранее в СПЧ заявили, что не получали жалоб относительно якобы принуждения заключенных к участию в СВО. Там отметили, что все осужденные, которые оказываются в зоне боевых действий, вступают в ряды российской армии добровольно.



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