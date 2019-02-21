Жириновский хочет вернуть выездные визы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил возродить в России институт выездных виз. Об этом он заявил на круглом столе, посвященном вывозу российского капитала за границу.

Жириновский выразил недоумение по поводу отмены выездных виз. "ЦБ назначает санации банку и отбирает лицензию, банкир сбегает с деньгами. Что в этом толку? Вы закрываете банк, а вывоз денег производится куда? Пусть объявляют в учреждениях о том, что мы приступаем к санации – выезд запрещен. Я вообще ввел бы выездную визу. Если у тебя нет визы, не пропустят за границу", – цитирует его Агентство "Москва".

Парламентарий отметил, что нужно вводить жесткие меры, чтобы остановить вывоз капитала за границу и коррупцию.

12 февраля он выступил за запрет автоматического списания средств со счетов должников. По мнению лидера ЛДПР, судебных приставов следует лишить такого права. Он указал, что средства со счетов должников можно списывать только после решения суда. Жириновский считает, что поправка также исключит возможность ошибочного списания средств.