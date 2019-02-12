Жириновский выступил за запрет на автоматическое списание средств со счетов должников

Судебных приставов необходимо лишить права автоматически списывать средства со счетов должников. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Он отметил, что партия планирует внести на обсуждение данную инициативу. Жириновский указал, что средства со счетов должников можно списывать только после соответствующего решения суда.
По его мнению, данная поправка также исключит возможность ошибочного списания средств, передает Агентство "Москва".
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, подразумевающий увеличение порога "невыездного долга для россиян в два раза – с 30 до 60 тысяч рублей".
Авторы документа полагали, что мера позволит привлечь внимание судебных приставов к действительно злостным неплательщикам. Тем не менее комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции не поддержал законопроект.
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