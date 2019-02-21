Экс-глава НАТО предрек Белоруссии войну с Россией

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Бывший руководитель Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен убежден, что Россия стремится оккупировать Белоруссию и приблизиться к европейским границам, сообщает News.ru.

Чтобы избежать войны, Минску, по мнению Расмуссена, стоит немедленно начать реформы, направленные на демократизацию.

Экс-глава НАТО также призвал западные страны помочь белорусским властям переориентироваться на демократию и свободу.

На минувшей неделе главы РФ и Белоруссии провели переговоры, по итогам которых белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страны готовы к сближению в той степени, в которой это отвечает желанию народов двух государств. Он подчеркнул, что на встрече политиков не затрагивался вопрос суверенитета.