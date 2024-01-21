Самолет ВМС США курсировал рядом с Крымом во время авиаудара ВСУ – СМИ

Фото: AP Photo/US Navy/Mass Communication Specialist Seaman Tajh Payne

Принадлежащий ВМС США самолет курсировал недалеко от западного побережья Крыма во время авиаудара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает портал Flightradar24.

Согласно его данным, неизвестный самолет летал примерно в 250 километрах от западного побережья Крыма в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии рядом с границей с Украиной. В тот момент Минобороны РФ заявило о перехвате двух украинских ракет над Черным морем.

Трек самолета ВМС США на портале начинается на Сицилии в районе военно-морской авиабазы США "Сигонелла". В течение 10–15 минут после сообщения о перехвате украинских ракет самолет направился на юго-запад, проходя чуть восточнее курса, которым пришел с Сицилии в Черное море.

Кроме того, пишет портал, в районе Констанцы борт опять начал "нарезать круги". Параллельно в Минобороны РФ информировали о перехвате еще одной украинской авиаракеты к западу от Крыма.

21 января системы российской противовоздушной обороны уничтожили одну авиационную ракету ВСУ над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма. Атака была пресечена в 14:30 по московскому времени, уточнили в Минобороны РФ.

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