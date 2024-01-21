Украина начала строить свою "линию Суровикина" – СМИ

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После провала контрнаступления украинская сторона приступила к выстраиванию собственной "линии Суровикина". Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По данным СМИ, новые укрепления начали строить на ключевых участках зоны боевых действий, а также вдоль границы Украины с РФ и Белоруссией. В статье говорится, что они напоминают трехуровневую "линию Суровикина", которая состоит из траншей, противотанковых заграждений и опорных пунктов.

Как отметил научный сотрудник отдела европейской безопасности Королевского института вооруженных сил (RUSI) Эдвард Арнольд, Киев намерен применить стратегию "активной обороны". По его словам, Украина планирует удерживать оборонительные линии при одновременном продолжении наступательных действий.

При этом линия обороны на основных направлениях не будет такой мощной, как у ВС РФ, отметили авторы материала.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло ожидаемых результатов. Французский министр также поделился, что, по его мнению, украинский конфликт начинает "замораживаться".

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