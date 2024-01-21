В МИД РФ заявили, что учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов

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Масштабные учения Steadfast Defender – 2024 увеличивают риски военных инцидентов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

По его словам, подобные мероприятия дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Однако, считает он, интересы европейской безопасности сейчас мало кого волнуют, кто верховодит в Альянсе, поскольку для них главное – поддерживать инструмент влияния США "в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире".

Грушко указал, что РФ этими провокационными действиями впечатлить не получится, потому что у страны есть все необходимое для обеспечения безопасности и обороноспособности.

Он также отметил, что учения Steadfast Defender – 2024 являются одним из элементов гибридной войны, которую развязали западные страны против России. Проведение мероприятий знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктуры ориентированы на конфронтацию с РФ, подчеркнул замглавы МИД.

Грушко уверен, что Альянс проведет целый ряд маневров и учений для отработки возможных сценариев столкновения с сопоставимым противником. Кроме того, продолжил он, подготовка Steadfast Defender – 2024 проходит в искусственно разогреваемой обстановке "военного психоза".

Политик напомнил заявления министра обороны Германии, главкома Швеции и председателя военного комитета НАТО, которые заявили о возможной войне с Россией. По мнению Грушко, таким образом Европа пытается запугать жителей, оправдать рост военных расходов и провалившуюся политику поддержки Киева с целью нанесения стратегического поражения РФ. Такими действиями можно заставить европейцев активнее включиться в гонку вооружений, заключил он.

Ранее главком сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что учения Steadfast Defender – 2024 начнутся на этой неделе. С его слов, планируется задействовать около 90 тысяч военнослужащих. Военные мероприятия будут длиться несколько месяцев, указал он.