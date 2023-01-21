Фото: AP Photo/Francois Mori

Телеканал RT France объявил о своем закрытии, передает ТАСС со ссылкой на заявление редакции на официальном сайте.

"После пяти лет упорной борьбы правящие власти достигли своей цели – закрытия RT France", – указано в пресс-релизе.

В редакции отметили, что канал с самого момента открытия был мишенью цензуры, в том числе при помощи лживой информации.

Главный редактор телеканала RT France Ксения Федорова отметила, что редакция больше не может продолжать работу из-за блокировки счетов по требованию Главного управления казначейства при министерстве экономики и финансов Франции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия примет ответные меры против французских СМИ в стране в связи с блокировкой счетов RT France.

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