Госдума поддержала проект о введении в СБ должности зампредседателя

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя.

Законопроект о введении такой должности в нижнюю палату парламента внес Владимир Путин, ранее предложивший занять ее бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.

Правительство РФ в полном составе подало в отставку 15 января. Как заявил Медведев, решение связано с намерением Путина внести поправки в Конституцию.