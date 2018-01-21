У Путина и Трампа могли бы сложиться хорошие отношения – Песков

21 января, 18:00
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли бы сложиться хорошие отношения, если бы не внутренняя атмосфера в США. Об этом он заявил в интервью на телеканале "Россия-1".
"Перспективы есть, и насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них", – сказал пресс-секретарь.
Он добавил, что внутренняя обстановка "весьма неблагоприятна в отношении нашей страны".
В этом же интервью Песков выразил уверенность в том, что Владимир Путин победит на президентских выборах. Также он рассказал, что российский лидер контактирует с украинским президентом Петром Порошенко. Пресс-секретарь отметил, что Путин проводит большое количество встреч и контактов, о которых не сообщается СМИ.
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